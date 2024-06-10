GÖLPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ

-İLANDIR-

Davacı Okan Soyak tarafından aleyhinize açılan 2022/265 esas sayılı Ortaklığın Giderilmesi davasınında; Davacı vekilinin mahkememize ibraz ettiği dava dilekçesi ile; Muris Kasım BAŞAR'ın vefatından sonra Ziraat Bankasında hesapları olduğu öğrenildiğini, bunun üzerine ilgili bankaya başvurularak "Veraset ilişiği yoktur." yazısı alındığını, veraset ve intikal beyannamesi doldurulduğunu ve vergisinin ödendiğini ve Gölpazarı Kaymakamlığı İlişik Kesme Yazısı alındığını,banka tarafından paylarıoranında parayı çekme talepleri terekenin üzerinde miras ortaklığının devam etmesi sebebiyle reddedildiğini, iş bu bankadaki para üzerindeki elbirliğiyle mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep ve dava ettiği, davalı 17/09/1976 doğumlu, Mecit ve Şahinder oğlu Taylan Soyak adına çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edildiği, davalının tüm aramalara rağmen bulunamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşılmakla dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.HMK'nun 122,128 ve 317. Maddeleri gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ve süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ve belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürmediğiniz veyapaylaşım davası açmadığınız takdirde işlem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususları dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.10/01/2024

Basın No: ILN02045254

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