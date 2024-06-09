İ L A N

T.C.

ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Kastamonu ili, Araç ilçesi, Güzelce Köyü, 36 cilt, 7 hane, 20 BSN'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Kezban oğlu, 01/01/1962 doğumlu, 26633086600 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin Şanel'in gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, yukarıda kimliği belirtilen Hüseyin Şanel'in nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2024/118 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların hazineye intikal edeceği M.K.'nun 33. ve 588. maddesince 1.(Birinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur.

Basın No: ILN02044296

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