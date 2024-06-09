T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/128 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ile Davalılar, HAMZA BİLGİÇ, HASAN BİLGİÇ, MERYEM KIŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Kuyulu Köyü 124 ada 9 nolu parsel sayılı taşınmazın davalılar Hamza Bilgiç, Hasan Bilgiç, Meryem Kış adına tapuda kayıtlı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/128 esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 24/09/2024 günü saat 09:15'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.23/05/2024

Basın No: ILN02045290

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