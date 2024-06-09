KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Karabağlar İlçesi Bozyaka Mah. 30741 Ada 21 Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan "ÜZERİNDEKİ EV 25 YIL ÖNCE (ÖLÜ) HAMZA OĞLU HASAN TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.07/04/1947" muhdesatı/belirtmesi zeminde olmadığı İzmir Kadastro Müdürlüğünün 04/06/2024 tarihli ve 2024/809 fen kayıt numaralı Tescil Bildirimi ile belgelenmesi sebebiyle Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği Müdürlüğümüzce terkin edilmiş olup işbu ilanın yayımlandığı tarihten 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat/belirtme sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

Basın No: ILN02045772

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