T.C. İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2024/106 Esas Sayılı dosyasında davacılar Kenan Kaptan ve Özkan Kaptan tarafından davalılar MİRSADE KAPTAN- NURAY KAPTAN- SUZAN KAPTAN aleyhine açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce davalılar Nuray Kaptan ve Suzan Kaptan'ın dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve eklerini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreslerinin kayıtlı olmaması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.6100 Sayılı H.M.K.nun 147/2 madde uyarınca 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Dava Dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere HMK'nun 147/2 maddesi uyarında ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02045666

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