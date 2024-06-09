T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1298 Esas

DAVALI : SİNAN EDEMEN Yenişehir Mah. Akkaya Sk. Bankacılar Sitesi A Blok No :1/2 İç Kapı No :8 Yenişehir Pendik/ İSTANBUL

57*******48 T.C. Kimlik Nolu Türkiye vatandaşı, SİNAN EDEMEN için Mahkememizin 16/04/2024 tarihli duruşma zaptının 4 nolu ara kararı uyarınca, davalıya Basın İlan Kurumu aracılığı ile ilan yoluyla yeni duruşma günü ve saatininadı geçene ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 16/04/2024 tarihli duruşması ile;

''G.D:

1-Ön inceleme tamamlanmış ve gerekli kararlar alınmakla tahkikata geçilmesine,

2-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 147. maddesinin 2. fıkrası gereğince taraflara, diğer şartlar yanında belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi durumunda taraflara ayrıcı davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin bildirilmesine (davacı vekilinebildirildi, davalıya işbu duruşma zaptının tebliği ile bildirilmesine),

3-davacı tanık listesi sunduğundan yeniden tanık listesi sunmasına yer olmadığına,

4-İşbu duruşma zaptının davalıya ilan yoluyla tebliğine, dosya adli yardımlı olduğundan masrafın suç üstünden ödenmesine,

5-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne davalının kurucusu, ortağı hissedarı olduğu, şirket olup olmadığı hususunun sorulmasına,

6-İlgili vergi dairesinden davalının son 5 yıllık vergi beyannamelerinin ve kayıtlarının istenilmesine,

7-Yalova Vergi Dairesinden davalının son 5 yıllık vergi beyannamelerinin ve kayıtlarının istenilmesine,

8-Davacı tanığı İsrafil ve Ayşenur'a tebligat yapılmasına,

9-Davacı tanığı Melisa'ya tebligat hususunun önümüzdeki celse değerlendirilmesine,

10-İstanbul Anadolu 33.Asliye ceza mahkemesinin 2021/1 D.iş, dosyasının uyaptan celbine,

11-Davacıya ''davalı adına yapılan tahkikatların celbi'' delilini açıklaması için 2haftalık kesin süre verilmesine, aksi takdirde bu delile dayanmakta vazgeçmiş sayılacağının ihtarına (ihtarat yapıldı)

12-Davacının tedbir nafakası talebinin 5, 6 ve 7 nolu ara kararlara yanıt verilmesine müteakip değerlendirilmesine,'' karar verilmiş olup;

Belirlenen gün ve saatte (26/11/2024) günü, saat 11:00'de) duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği ,bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02045804

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