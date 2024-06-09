T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/259 Esas

DAVACI : FERHAT YILDIZ TC-

DAVALI : SONER EMEKSİZ TC-37084423562

Davacı Ferhat Yıldız tarafından İstanbul 20. İş Mahkemesinin 2023/413 E. Sayılı dosyası ile görülen hizmet tespiti davasında taraf teşkilinin sağlanması için aleyhinize (Davalı 37084423562 T.C numaralı Soner Emeksiz) açılan işbu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 319537-0 sicil numarasına kayıtlı Tasfiye Halinde Ada Temizlik ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin ihyası davasında, tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren HMK 317/2 maddesine göre 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğini ve belirlenen 24/10/2024 günü saat 14:05' de duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02045817

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