T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/317 Esas

KARAR NO:2024/168

Davacı Osman Levent Şıracı vekili tarafından açılan Mahkememizde görülen Ad ve Z-Soyadı Düzeltilmesi İstemli davasında; Davanın kabulü ile, Çorum İli, İskilip İlçesi, Ekizoğlu Köy/Mah., Cilt :4, Hane:45 BSN:23 'de nüfusa kayıtlı 26548502912 T.C. Numaralı Osman ve Halime'den 12/11/1984 Ankara doğumlu Osman Levent Şıracı olan isim ve soy isminin Leo Levent Şahin olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02046009

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