BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3.600 Ton Karışık (Kâğıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam, Metal) Ambalaj Atıklarının Satış İşi

Madde 1 –İdarenin Bilgileri;

İdarenin Adı: Beykoz Belediye Başkanlığı – İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak No:71 Beykoz - İSTANBUL

Telefon Numarası: 444 66 61, e-mail: ihale@beykoz.bel.tr

Madde 2 – İhaleye İlişkin Bilgiler:

İşin Adı: 3.600 Ton Karışık (Kâğıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam, Metal) Ambalaj Atıklarının Satış İş

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi'ne göre "Açık Teklif Usulü"

Yapılacağı Yer: Encümen Salonu – Gümüşsuyu Mh Kelle İbrahim Cad No. 43 34820 Beykoz – İstanbul

İhale Tarihi: 26.06.2024 ve İhale Saati: 10.00

Madde 3- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:

Beykoz Belediye Başkanlığı – İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü – 25.06.2024 - 17.00'e kadar.

Madde 4 – İhale Edilecek İşe Ait Bilgiler:

3.600 Ton Karışık (Kağıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam, Metal) Ambalaj Atıkların Satış birim bedeli ortalama 1.350,00 TL/Ton x 3.600 Ton = 4.860.000,00 TL'dir. İhale katılabilmek için 2886 sayılı Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

Madde 5 – İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler: İsteklilerin:

1) Gerçek kişi olması halinde; İmza Beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde; İmza Sirküleri.

2) Gerçek kişi olması halinde; İkametgah Belgesi, Tüzel kişi olması halinde; İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayii odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.

3) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdan fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde; İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tic. Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu koşuları gösterir belgeler.

4) Yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

5) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi.

6) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği.

7) İhale dokümanını alındığına dair belge.

8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Ambalaj Atıkları ile ilgili geçerli Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya veya Geçici Faaliyet Belgesi (GFB).

9) Beykoz Belediyesine borcu olmadığına dair son on beş (15) gün içerisinde alınmış olan belge.

10) Vergi borcu olmadığına dair son on beş (15) gün içerisinde alınmış olan belge.

11) SGK borcu olmadığına dair son on beş (15) gün içerisinde alınmış olan belge.

12) Kamu ihalelerine katılma yasağı getirilmediğine dair belge (son 15 gün içerisinde alınmış olması gerekmektedir)

13) İhale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. Maddesi gereğince ihale konusu iş ile ilgili herhangi bir benzer sözleşmesinin feshedilmediğine dair örneğine uygun taahhütname

Basın No: ILN02044330

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