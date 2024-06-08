İ L A N

T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2040 Esas

Mahkememizde görülen Servet Taşkan'a ait mirasçılık belgesi istemli davanın yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

46321534862 T.C kimlik numaralı dosyamız miras bırakanı Servet Taşkan'ın, yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, Veli ve Pakize'den olma, 01/07/1906 Selanik doğumlu, 10/09/1983 tarihinde vefat eden Servet Taşkan'ın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02027365

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