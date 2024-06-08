T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/706 Esas 29/05/2024 Konu :Gaiplik ilanı

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalı KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli Fatih İlçesi Sultanahmet Mahallesi 84 ada 19 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında malik olarak görünen ABDULLAH kızı HATİCE CENAN HANIM hakkında gaiplik kararı talep edilmiş olmakla;

Gaip; ABDULLAH kızı HATİCE CENAN HANIM hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/706 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince 2.kez ilan olunur.

Basın No: ILN02044928

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