HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HORASAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE İLAN OLUNUR.

Horasan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/410 Esas sayılı dava dosyası ile; Erzurum ili Horasan ilçesi Hacı AhmetMahallesi 161 Ada 17 parsel numaralı taşınmazın mülkiyet hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi lehine tapuya tescili talep edilmiş olmakla, iş bu dava konusu ilgililere ilan ve tebliğ olunur.13/03/2023

Basın No: ILN02045312

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