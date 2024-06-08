T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.61374334-2022/347-Ceza Dava Dosyası

Konu:

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı14/12/2023 tarihli ilamı ile ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen MAKHFUZA HIKMATOVA, B ve A kızı, 28/11/1987 ÖZBEKİSTAN doğumlu, NARGIZA MURADILLOEVA, A ve B kızı, 28/07/1995 ÖZBEKİSTAN doğumlu, tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.Maddesi gereğince Hüküm Özetinin RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 07/06/2024

Basın No: ILN02046108

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