T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/134 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Konu : Gaiplik İlanı
İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile PANAYOT KIZI MARİKA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/06/2024
GAİP
ADI SOYADI : PANAYOT KIZI MARİKA
Basın No: ILN02045092
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