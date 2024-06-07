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T.C.

YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/204 Esas

DAVALILAR : 1- ABDULGANİ FAKIOĞLU, TC :11468327158 Arslanyazı Mah. Arslanyazı Küme Evleri No:105 İç Kapı No:1 Yayladağ/ HATAY

Davacı Mustafa Altıok tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde; Davalıların söz konusu Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Aslanyazı Mahallesinde yer alan 106 ada 36 parsel ve 106 ada 64 parsel sayılı taşınmazları Abdullah FAKIOĞLU'ndan haricen bedeli karşılığında satın aldıkları, davacının yurt dışında olmasından kaynaklı tapu devri yapılmadığı, davalı tarafın yurt dışında olmasını da fırsat bilerek kötü niyetli olarak dava konusu taşınmazı kullanımı engellemeye çalıştıkları, davalıların taşınmazları satıp ve bedelini almış olmalarına rağmen kötü niyetli olarak tapu devrinden kaçındıkları, davalı taşınmaz bedelini ödemiş olmasından kaynaklı davacının uğradığı zarar karşılığında fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL tazminatın davalılardan alınarak davacıya verilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesi ve dava tensip zaptı tarafınıza tebliğe çıkarılmış olup uzun yıllardır kayıp olduğunuz nerede olduğunuzun bilinmediği nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir

''Dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine iki hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde; cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.''İlanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02044563

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