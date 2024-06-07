T.C.

YALVAÇ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Mahkememizde görülmekte 2024/45 esas sayılı Vasiyetnamenin Açılması (Noter) davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında, mirasçı Alime Demirtaş'a vasiyetname ekli tebligatın yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu dava dilekçesinin adı geçen mirasçıya tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05/06/2024

Basın No: ILN02044749

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