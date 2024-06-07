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T.C. VEZİRKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1159 Esas

DAVACI : FAİK ÇAMURCU

DAVALILAR : 1- HAVVA ÇAMURCU

2- MUSTAFA DENİZ ÇAMURCU

3- ALİ FAİK ÇAMURCU

4- ELİF ERGÜN

5- EMİNE ALİBAŞİC

6- EMİNE GÜNGÖR

7- ERDAL GÜNGÖR

8- ERKAN GÜNGÖR

9- GÜLSÜM AK

10- HATİCE ALAGÖZ

11- İLYAS GÜNGÖR

12- KAMİLE KOCA

13- MEHMET GÜNGÖR

14- MELEK KAZANCI

15- MERYEM GÜNGÖR

16- MURAT GÜNGÖR

17- MURAT GÜNGÖR

18- RAMAZAN GÜNGÖR

19- RECEP GÜNGÖR

20- REMZİYE DİLEKLİ

21- SAMİYE KESER

22- TUFAN GÜNGÖR

23- ZAHİDE GÖK

Davacı tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Dava konusu Samsun İli Vezirköprü İlçesi Beşpınar Mah. 142 ada 9 parsel, 108 ada 4 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Mehmet ve Nermin oğlu Murat Güngör'ün tebliğe yarar açık adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği gözetilerek dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkememizin yukarıdaki esasında açılan davanın duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı Mehmet ve Nermin oğlu Munat Güngör'ün durusma günü olan 17/10/2024 günü saat:09.30'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, duruşmaya katılmadığı ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verilebileceğihususu ilanen tebliğ olunur. 04/06/2024

Hakim 251450

Basın No: ILN02044854

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