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T.C. VEZİRKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1159 Esas
DAVACI : FAİK ÇAMURCU
DAVALILAR : 1- HAVVA ÇAMURCU
2- MUSTAFA DENİZ ÇAMURCU
3- ALİ FAİK ÇAMURCU
4- ELİF ERGÜN
5- EMİNE ALİBAŞİC
6- EMİNE GÜNGÖR
7- ERDAL GÜNGÖR
8- ERKAN GÜNGÖR
9- GÜLSÜM AK
10- HATİCE ALAGÖZ
11- İLYAS GÜNGÖR
12- KAMİLE KOCA
13- MEHMET GÜNGÖR
14- MELEK KAZANCI
15- MERYEM GÜNGÖR
16- MURAT GÜNGÖR
17- MURAT GÜNGÖR
18- RAMAZAN GÜNGÖR
19- RECEP GÜNGÖR
20- REMZİYE DİLEKLİ
21- SAMİYE KESER
22- TUFAN GÜNGÖR
23- ZAHİDE GÖK
Davacı tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Dava konusu Samsun İli Vezirköprü İlçesi Beşpınar Mah. 142 ada 9 parsel, 108 ada 4 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Mehmet ve Nermin oğlu Murat Güngör'ün tebliğe yarar açık adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği gözetilerek dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkememizin yukarıdaki esasında açılan davanın duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olup;
Davalı Mehmet ve Nermin oğlu Munat Güngör'ün durusma günü olan 17/10/2024 günü saat:09.30'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, duruşmaya katılmadığı ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verilebileceğihususu ilanen tebliğ olunur. 04/06/2024
Hakim 251450
Basın No: ILN02044854
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