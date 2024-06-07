T.C.

OSMANİYE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31438206-2022/399-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Osmaniye 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/07/2023 tarih ve 2022/399 esas, 2023/417 karar sayılı ilamı ile Halaf ve Verde oğlu 01/01/1989 Rakka doğumlu sanık Cuma Elhamud hakkında "Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan TCK.nın 79/1.a maddesi gereğince neticeten 4 yıl 2 ay hapis ve 50.000.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanık hakkında TCK.nın 53.maddesinin 1, 2 ile 3.fıkralarının uygulanmasına karar verildiği, tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanın tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla Tebligat Yasası'nın 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ve bir internet haber sitesinde ilanın yapıldığı tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına, tebliğinden itibaren 7 gün gün içerisinde mahkememize veya bulundukları yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya zapta geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak veyacezaevinde tutuklu veya hükümlü olması halinde cezaevi idaresine dilekçe vermek veya tutanak tutturmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02044624

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