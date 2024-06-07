Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/71524 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71524 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle, Resneliçiftliği Mevkii, 218 Ada, 1 Parsel, Boş Arsa vasıflı taşınmazın tamamı satılıktır. Üzerinde herhangi bir yapı yada muhdesat mevcut değildir. Parsel, dikdörtgene yakın geometrik şekilde, hafif eğimli topoğrafik yapıya sahip , cephe aldığı kadastral yollar asfalt kaplama şeklinde, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. Konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, Gül Sokak No:276

Yüzölçümü : 638,90 m2

İmar Durumu :11.12.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Altınşehir Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planında K2 Konut Alanında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen Rezerv Yapı Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 19.167.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 14:50

06/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02045317

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