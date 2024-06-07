T.C. KOZAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO: 2023/29 Tereke

Adana İli, Kozan İlçesi, Arslanlı Mahallesi, cilt no:17, hane no:87'de nüfusa kayıtlı Abdullah Selim ve Ayşe'den olma Kozan-01.07.1943 D.lu. 12250325628 TC. Kimlik numaralı Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/582 esas sayılı dosyasında kısıtlı NECATİ BOZDOĞANOĞLU'nun 26.02.2022 tarihinde vefat etmesi nedeni ile murisin terekesinin tasfiye edilmesi talep edildiğinden ve TMK'nun 621. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 30/04/2024

Basın No: ILN02027309

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