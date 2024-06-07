T.C.

KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/2 Tereke SatışKonu : Tasfiyenin ilanı

Konya İli, Selçuklu ilçesi, Biçer Mah, 45 Cilt, 16 Hane ve 9 Sırada nüfusa kayıtlı İsmail ve Hatice kızı, 01.05.1932 doğumlu, 254*****792 TC kimlik numaralı 25.11.2020 tarihinde vefat eden müteveffa SIDDIKA AKSOY ile,

Konya İli, Selçuklu ilçesi, Biçer Mah, 45 Cilt, 16 Hane ve 7 Sırada nüfusa kayıtlı Ali ve Azime oğlu, 01.04.1931 doğumlu, 254*****638 TC kimlik numaralı 12.03.2020 tarihinde vefat eden müteveffa HASAN HÜSEYİN AKSOY'un mirasları, mirasçılarından Mehmet Aksoy'un alacaklısı tarafından TMK'nun 633 maddesi gereğince terekenin resmi tasfiyesi talebinde bulunulmuş olduğu. Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Tasfiye Memurluğuna müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TürkMedeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca 1. Kez ilan olunur.

Basın No: ILN02043635

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