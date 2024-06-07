Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/928 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/928 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , ESENTEPE Mahalle/Mevki , 729 Ada No , 6 Parsel No , 45/245 Arsa Payı , 172,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 1.Normal kat-3 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Esentepe Mahallesi, 1.Engin Çıkmazı Sokak Üzerinde 1 Dış Kapı Numaralı Helvacıoğlu Apartmanı, Daire:3 Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 15/03/2012 tarih ile yönetim planı otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır beyanı ve KM çevrilmiştir beyanları bulunmakta olup, diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:03 Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 11:03 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:03

04/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02045341

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