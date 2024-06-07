Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1336 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1336 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Gümüşsuyu Mah, Ayaz Paşa Camii Yeni Kibar Çıkmazı Mevkii, 726 Ada, 60 Parsel, 10/268 Arsa Payı/Payda, 385,50 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Kargir Apt, Zemin Kat 3 Nolu Bağ. Bölüm Nit. 4 Nolu Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Gümüşsuyu Mah, Ayaz Paşa Camii Sok, Dış K.No: 8, Saray Apartmanı Zemin Kat (3) Bağımsız Bölüm Numaralı 4 Nolu Mesken Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 3.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:30

30/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN02045346

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