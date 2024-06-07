T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2020/584 Esas

KARAR NO : 2024/160

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/02/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında CMK'nun 223/2-e Md. uyarınca beraat kararı verilmiş ve verilen karar Ramazan ve Maşallah oğlu, 01/01/1993 doğumlu, Diyarbakır, Yenişehir, Sivritepe mah/köy nüfusuna kayıtlı RECEP SAYAR'a tebliğ edilememiştir.

Mahkememiz kararı katılan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, yine aynı süre içinde istinaf başvurusuna cevap verebileceği hususu İLAN OLUNUR.27.05.2024

Basın No: ILN02044925

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