T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/493 Esas

DAVALI : ÖZGÜR ÖZTÜRK Meşrutiyet Mah. Akasya Sok. 17A/A Zonguldak Merkez/ ZONGULDAK

Davacı MAHBUBA ÖZTÜRK ile davalı ÖZGÜR ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;

Adresinde bulunmayan davalı ÖZGÜR ÖZTÜRK'ın duruşmanın bırakıldığı 18/07/2024 günü 'da mahkememizde hazır bulunması, sulh için gerekli hazırlığı yapması, yokluğunda diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, bu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde delillerini sunması, başka yerden gelecek delillerin mahkemece temin edileceği yerleri bildirmesi, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02044401

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