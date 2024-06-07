T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/662 Esas

DAVACI : RECAİ MUTLU

DAVALI : BESTE ZEYNEP ELDENİZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Beste Zeynep Eldeniz'e; ''Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;

Davanın, dava konusu taşınmazı davacıya temlik eden Dursun GÜNER'e ihbar edilmesini talep ettiği, İstanbul ili, Eyüp İlçesi Silahtarağa Mahallesi 851 Ada, 17 Parsel, Kat:5 de bulunan 12 numaralı bağımsız bölümün davalılar adına bulunan tapu kaydının iptalini, davacı adına tescilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini'' talep etmiştir.

Davalı Beste Zeynep Eldeniz'e Mahkememiz'e sunulan bilirkişi raporunun tebliği ve davalı Hakan Eldeniz'in vefatı nedeniyle mirasçı sıfatıyla davaya dahil edilmesi gerektiğinden tebligat yerine geçmek üzere iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere HMK.136.Md. gereğince 2 hafta içerisinde HMK'nun 119/1,126 md.lerine göre düzenleyeceğiniz cevap dilekçenizi mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde HMK.128. gereğince cevap dilekçesinde ileri sürülen iddiaları reddetmiş ve cevaba cevap hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.

Durusma Günü: 10/09/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi haldeyargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02044923

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