T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/510 Esas

KARAR NO : 2022/529

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan SSÇ Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2022 tarihli ilamı ile TCK 142/2-b maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılan Waleed ve Bushra dan olma, 1994 Kuveyt doğumlu, Müşteki Mosaed ALOTAIBI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.06/06/2024

Basın No: ILN02045310

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