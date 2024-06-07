T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/188 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi , Kapaklı Mahallesi

ADA NO : 347

PARSEL NO : 2( (eski 347 ada 1 parsel )

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ BAYAR, ALİ SABRİ OCAK, ATAKAN ŞAHİN, AVNİ DİLEK, AYSEL SELÇUK, AYŞE KARAYEL, BERNA AKSAN, BUĞRA KARA, BURAK HAKYEMEZ, CEMİL MUTLU, CEVRİYE ÇETİN, COŞKUN ÇAKAL, DİNÇER DUBAZ, DUYGU DURSUN, EBRU BAKKALOĞLU, EMEL ATAY, EMİN EYMEN ÖZTAŞ, EMİNE USANMAZ, ERDİNÇ ATAY, ERSİN DURU, ESLEM ÖZTAŞ, FATİH DURAK, FATME TOKALI, FERİT CANBAZ, FİLİZ KALENDER, GÜLBAHAR KAN, GÜLBİN KUZUOĞLU, GÜLTEN ÇELEBİOĞLU, HACI MEHMET ÖLKER, HASAN AYDOĞDU, HATİCE AYGÜL, HATİCE TEKİN, HATİCE CANAN BELGİN, HAYRİYE BÜYÜK, İLKAY KUŞKU, İSMAİL KARAKULAK, KEMAL SEVGİ, MEHMET CANDEMİR, MEHMET ÇOBAN, MELAHAT KAYA, MERYEM GARİP, MUKADDES ORUÇ, MUSTAFA ÇELİK, MUSTAFA KARAGÖZ, MUSTAFA ORUÇ, NERİMAN KÜLAH, NEZİHA KARADUMAN, NİGAR SELVİLİ, NİHAL DOĞAN, NİHAL TURA, NURHAN GERÇEK, NURSEN SERT, OĞUZ ENGİN, ORHAN KUŞÇU, OYA KARABACAK, PINAR BİRLİK, RECEP TUNA, RUKİYE ALTINTAŞ, SABRİ TOPÇU, SADİYE YEŞİL, SALİM MANDALI, SELMAGÜL ORUÇ, SERAP ECEVİT, SERMİN KARADERE, SİNAN BİRLİK, SULTAN ÇETİR, ŞENNUR KÖROĞLU, ŞERİFE ÖZTAŞ, TAMER GÜVENÇ, TURHAN BÜYÜK, UĞUR GERÇEK, UMUT CANBOLAT, ÜMİT ERDURAN, YALÇIN KAYA, YUNUS DUMAN, ZENÜRE YILDIRIM, FAHRETTİN DÖNMEZ, TÜBAŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ BOYAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi , Kapaklı Mahallesi 347 ada 2 parsel (eski 347 ada 1 parsel) sayılı Davalılar , ALİ BAYAR, ALİ SABRİ OCAK, ATAKAN ŞAHİN, AVNİ DİLEK, AYSEL SELÇUK, AYŞE KARAYEL, BERNA AKSAN, BUĞRA KARA, BURAK HAKYEMEZ, CEMİL MUTLU, CEVRİYE ÇETİN, COŞKUN ÇAKAL, DİNÇER DUBAZ, DUYGU DURSUN, EBRU BAKKALOĞLU, EMEL ATAY, EMİN EYMEN ÖZTAŞ, EMİNE USANMAZ, ERDİNÇ ATAY, ERSİN DURU, ESLEM ÖZTAŞ, FATİH DURAK, FATME TOKALI, FERİT CANBAZ, FİLİZ KALENDER, GÜLBAHAR KAN, GÜLBİN KUZUOĞLU, GÜLTEN ÇELEBİOĞLU, HACI MEHMET ÖLKER, HASAN AYDOĞDU, HATİCE AYGÜL, HATİCE TEKİN, HATİCE CANAN BELGİN, HAYRİYE BÜYÜK, İLKAY KUŞKU, İSMAİL KARAKULAK, KEMAL SEVGİ, MEHMET CANDEMİR, MEHMET ÇOBAN, MELAHAT KAYA, MERYEM GARİP, MUKADDES ORUÇ, MUSTAFA ÇELİK, MUSTAFA KARAGÖZ, MUSTAFA ORUÇ, NERİMAN KÜLAH, NEZİHA KARADUMAN, NİGAR SELVİLİ, NİHAL DOĞAN, NİHAL TURA, NURHAN GERÇEK, NURSEN SERT, OĞUZ ENGİN, ORHAN KUŞÇU, OYA KARABACAK, PINAR BİRLİK, RECEP TUNA, RUKİYE ALTINTAŞ, SABRİ TOPÇU, SADİYE YEŞİL, SALİM MANDALI, SELMAGÜL ORUÇ, SERAP ECEVİT, SERMİN KARADERE, SİNAN BİRLİK, SULTAN ÇETİR, ŞENNUR KÖROĞLU, ŞERİFE ÖZTAŞ, TAMER GÜVENÇ, TURHAN BÜYÜK, UĞUR GERÇEK, UMUT CANBOLAT, ÜMİT ERDURAN, YALÇIN KAYA, YUNUS DUMAN, ZENÜRE YILDIRIM, FAHRETTİN DÖNMEZ, TÜBAŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ BOYAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3-Bu davalarda husumeti davacı KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltmesi gerektiği,

4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur .16/05/2024

Basın No: ILN02044644

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