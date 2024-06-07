Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/19 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mah. 5854 Ada, 6 Parsel, A blok 7. kat 11 numaralı bağımsız bölüm, arsa pay/payda 24/1866, bağımsız bölüm niteliği mesken, ana taşınmaz yüzölçümü 7.464,33 , borçlu adına 1/1 hisse olan taşınmaz üzerinde kıymet takdirine itiraz sonucu mahkemece görevlendirilen bilirkişi tarafından incelemesi yapılmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit edilmiştir.TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİDava konusu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde (A,B,C) olmak üzere üç blok bulunmaktadır. Konu taşınmazın konumlu olduğu A blok parselin kuzeybatı cephesinde konumludur. Konu taşınmazın konumlu olduğu A bloğa ait 14.06.2007 Tarih 16/8 sayılı kat irtifakına tesis edilmişonaylı Mimari projesi incelenmiş olup, binabetonarme karkas yapı cinsinde, Bodrum+ Zemin+16 Normal kat olmak üzere toplam 18 katlıdır. Binanın girişionaylı projede ve mahallinde güney cephe bodrum kattan sağlanmaktadır. Binanın bodrum katında, 1 adet işyeri eki deposu, sığınak, otopark ve bina girişi, Zemin katında, 2 adetişyeri,1normal katında 2 adet işyeri ve 2-16 normal katlarınher birinde 2 şer adet mesken olmak üzere binada toplam 34 adet Bağımsız Bölüm bulunmaktadır. Bina dış cephesidış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı camlı alüminyum kapı, giriş holü döşemeleri ve merdiven basamakları seramik kaplama , merdiven korkuluğu alüminyumimalat , duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. Binada 2 adet asansör bulunmakta olup , ısıtma sistemi doğalgazsistemlidir. Binaya ait enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır. Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde URNKC askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.Değerlemesi yapılan mesken nitelikli taşınmaz binanın 7. Katında yer alan 11 bağımsız bölüm numaralı mesken, projede ve mahallinde güney cepheden sağlanan bina girişine göre solda, kuzey, güney ve batı cephe olmak üzere üç cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre brüt ~300,00m²alanlı olup, 4 oda, oturma odası, salon, mutfak, 2 banyo, 2 duş, wc, iklimlendirme odası ve 3 balkonhacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz kat, kattaki konum, alanolarak projesine uygun olup mimari olarak kısmen uygundur. Projesinden farklı olarak eb. yatak odasında bulunan balkon hacminin kapatılarak oda şeklinde dizayn edildiği tespitlerinde bulunulmuştur.Meskengiriş kapısı çelik kapı, zemin döşemesi antre, hol ve mutfakta seramik kaplı olup, tüm oda zeminleri parke kaplamadır. Oda kapıları ahşap kapı, pencereler pvc, duvarlar ve tavan plastik boyalı, mutfakdolapları ahşap üzeri lake kaplama, tezgahgranittir. Wc, banyo ve duş da zemin ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır.Konu taşınmazın ısınma sistemi doğalgaz sistemlidir. Tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır. UYAP sisteminde taşınmaz detayları için harf sınırlaması mevcut olması sebebiyle ihaleye katılacakların bilirkişi raporunda yazılı diğer hususların satış ilanı ekine eklenen bilirkişi raporundan incelenmesi gerekmektedir. Taşınmaz üzerinde TEDAŞ lehine bulunan ''intifa hakkı vardır'' şerhi ile birlikte satılacaktır.

Adresi : Yurt Mahallesi, 71561 Sokak No:4/2, Gölvadi Evleri A Blok, 7. Kat, Daire:11 Çukurova/ ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü : 7.464,33 m2

Arsa Payı : 24/1866

İmar Durumu: Güzelyalı Mahallesi Uygulama İmar Planına göre; Ayrık İnşaat Nizamlı- E:2,40 Yoğunluklu, Taks:0,60Hmax: 51,50, Konut+Ticaret Alanı lejantlı yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 13.110.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ LEHİNE '' İNTİFA HAKKI VARDIR''

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02044440

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