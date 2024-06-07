T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/134 Esas Konu : Gaiplik İlanı

İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile PANAYOT KIZI MARİKA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/06/2024

GAİP

ADI SOYADI : PANAYOT KIZI MARİKA

Basın No: ILN02045092

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