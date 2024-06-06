T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/193 Esas

DAVALI SEVAL AYDIN' A İLANEN TEBLİGAT

Davacı HARUN AYDIN ile Davalı SEVAL AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özet olarak; Tarafların 26/11/2020 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocukları olmadığını, davalının müvekkiline karşı hakaret ve iftiralarda bulunduğunu, davalının sürekli olarak telefonunu sakladığını, akşam geç saatlerde sarhoş olarak eve gelmesi üzerine müvekkilinin şüphelendiğini ve davalının telefonuna baktığını, tanımadığı şahıslar ile davalının açıkça gönül ilişkisi olduğunu ispatlar nitelikte mesajlaşmalar gördüğünü ancak bunların kayıtlarını alamadığını, müvekkilinin davalının ses kayıtları aldığını, ses kayıtlarında davalının mesajlaştığı kişi ile cinsel içerikli konuşmalar yaptığını kabul ettiğini, müvekkilinin eşinin kendisini aldattığına dair ses kayıtlarını dinlediğinde bu psikolojik yıkıma dayanamayarak Almanya' da olan yerleşik düzenini ve işini bırakmak zorunda kaldığını ve ses kayıtlarını dinlediği aynı gün 13/09/2021 tarihinde Türkiye' ye döndüğünü, müvekkilinin anlaşmalı boşanma için davalı ile iletişime geçmeye çalıştığını ancak 13/09/2021 tarihinden sonra davalı ile hiç bir iletişim kuramadığını, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı ve evlilik birliğinin devamının müvekkilinden beklenemeyeceğini belirterek zina nedeniyle açılan davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, aksi halde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müvekkili lehine 50.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının MERNİS sisteminde ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilememesi nedeni ile davalı SEVAL AYDIN' a ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde istediği takdirde cevap dilekçesi ile birlikte tanık ve kanıtlarını mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasına bildirmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR, duruşma günü olan 02/07/2024 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK 186. Madde gereğince tahkikat aşaması tamamlandığında sözlü yargılamaya geçileceğinin, taraflar sözlü yargılama duruşmasına gelmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği hususu davalı SEVAL AYDIN' a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.21/05/2024

Basın No: ILN02043566

#ilan.gov.tr