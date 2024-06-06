İLAN

İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/99 Esas

DAVALI : KEMAL AKBAŞ

Davacı Mehmet ÖNAL tarafından İzmir ili Narlıdere ilçesi, Yeniköy Mah,8005 Ada, 1 nolu parsel nedeniyle davalıların elatmanın önlenmesi, kâl ve tapunun beyanlar hanesindeki şerhin kaldırılmasına ilişkin açılan ve davanın kabulüne ilişkin karar Yargıtay 7. H.D. 07/03/2023 tarih ve 2022/6213 esas 2023/1358 karar sayılı kararı ile bozulmuş, yapılan adres araştırılmasında adresinize ulaşılamayıp tebligat yapılamamış olup, 19/09/2024 gün saat; 09.30'da duruşmada hazır bulunmanız hususunun ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. 03/06/2024

Basın No: ILN02044018

#ilan.gov.tr