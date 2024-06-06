İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/402 Esas

KARAR NO : 2024/356

Davacı VELA ABDURRAHİM tarafından davalı Abdulrezzak HUMSİ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının 14/03/2024 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;

"...1-Davacı tarafın açmış olduğu TMK 162,161 ve TMK 163 maddelerine dayalı boşanma davasınınayrı ayrı REDDİNE,

2-Davacı tarafın evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı boşanma davasının KABULÜ ile; Suriye Uyruklu, H...m ve İ.....m kızı, ../../1979 Halep doğumlu, 990.....758 yabancı kimlik numaralı VELA ABDURRAHİM ile Suriye Uyruklu G...e ve M......d H...r oğlu, ../../1975 Halep doğumlu, 997.....600 yabancı kimlik numaralı ABDURREZZAK HUMSİ 'ninT.M.K'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

3-Tarafların müşterek çocukları ../../2007 Halep doğumlu 997.....876 yabancı kimlik numaralı MUHAMMED HUMSİ ile ../../2010 Halep doğumlu, 995.....234 yabancı kimlik numaralı YUSUF HUMSİ'ninvelayet haklarının davacı anneye bırakılmasına,

4-Tarafların ve müşterek çocuklarının menfaatleri ve seyahat ve infaz kolaylığı veya güçlüğü gibi hususlar nazara alınarak; herayın 1. ve 3.hafta Cumartesi günleri saat 10:00 ila ertesi günü saat 18:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. günleri saat 10:00 ila ertesi günü saat 18:00 saatleri arasında, her yıl sömestr tatilinin ilk haftası Cumartesi günü saat 10:00 ile takip eden haftanın ilk cuma günü saat 18:00'e kadar, her yıl babalar gününde saat 10.00 dan saat 18.00 a kadarveher yıl Temmuz ayının birinci günü saat 10:00'dan otuz birinci günü saat 18:00'ye kadar aralıksız olmak üzere tarafların adı geçen müşterek çocukları ile velayet kendisine verilmeyen taraf arasında ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE. Bu süreler içinde tarafların adı geçen müşterek çocuklarının velayet kendisine verilen taraftan alınarak velayet kendisine verilmeyen tarafa TESLİMİNE.

5-Tarafların beyanları da nazara alınarak müşterek çocukların herhangi bir mal varlığı bulunmaması nedeniyle bu hususta defter tutulmasına yer olmadığına, çocukların herhangi bir mal varlığı kazanması halinde iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde durumun mahkememize bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde çocukların mallarına yönetim kayyımı atanabileceği gibi, velayetin değiştirilmesi cihetine de gidilebileceğinin velayeti tevdii edilen eşe ihtarına (ihtarat yapıldı)

6- TMK'nın 169. maddesi gereğince tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre birleşen dosya dava tarihi olan 24/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere müşterek çocuk MUHAMMED HUMSİ ile YUSUF HUMSİ için ayrı ayrı aylık 500,00 er TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak müşterek çocuklara harcanmak üzere davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra aynı miktar nafakaların iştirak nafakası olarak davalıdan alınarak müşterek çocuklara harcanmak üzere davacıya verilmesine, bu nafakaların her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında arttırılmasına,

7- TMK'nın 169. maddesi gereğince tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre birleşen dosya dava tarihi olan24/07/2020tarihinden geçerli olmak üzere davacı kadın için aylık 500,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra aynı miktar nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamına, bu nafakanın her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında arttırılmasına,

8-Davacı yanın maddi tazminat talebinin KABULÜ ile; 10.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davacı yanın maneevi tazminat talebinin KABULÜ ile; 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 59,30TL harcın mahsubu ile bakiye 368,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

8-Davacı tarafça yapılan 59,30TL başvurma harcı ile 59,30TL peşin harç ile posta masrafı olan 659,50 TL olmak üzere toplam 778,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Adli yardım nedeniyle suç üstü ödeneğinden karşılanan ve alınması gereken 2 adet ilanen tebligat gideri olan 13.808‬,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

10-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığındanbu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

11-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

12-Mahkememiz kararı kesinleştiğinde dosyada kalan bakiye gider avanslarının yatırana iadesine," karar verildiği, bilahare 03/04/2024 tarihinde "...mahkememiz yukarıda numarası yazılı dava dosyasında verilen 14/03/2024 tarihli gerekçeli kararının hüküm kısmı 6. Ve 7. maddesinde maddi hata sonucu sehven

"6-TMK'nın 169. maddesi gereğince tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre birleşen dosya dava tarihi olan 24/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere müşterek çocuk MUHAMMED HUMSİ ile YUSUF HUMSİ için ayrı ayrı aylık 500,00 er TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak müşterek çocuklara harcanmak üzere davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra aynı miktar nafakaların iştirak nafakası olarak davalıdan alınarak müşterek çocuklara harcanmak üzere davacıya verilmesine, bu nafakaların her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında arttırılmasına,

7- TMK'nın 169. maddesi gereğince tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre birleşen dosya dava tarihi olan 24/07/2020tarihinden geçerli olmak üzere davacı kadın için aylık 500,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra aynı miktar nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamına, bu nafakanın her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında arttırılmasına, " olarak yazıldığı anlaşılmakla, ilgili maddenin

"6-TMK'nın 169. maddesi gereğince tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre dava tarihi olan 24/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere müşterek çocuk MUHAMMED HUMSİ ile YUSUF HUMSİ için ayrı ayrı aylık 500,00 er TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak müşterek çocuklara harcanmak üzere davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra aynı miktar nafakaların iştirak nafakası olarak davalıdan alınarak müşterek çocuklara harcanmak üzere davacıya verilmesine, bu nafakaların her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında arttırılmasına,

7- TMK'nın 169. maddesi gereğince tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre dava tarihi olan 24/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere davacı kadın için aylık 500,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra aynı miktar nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamına, bu nafakanın her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında arttırılmasına," olarak tashihine karar verildi..." şeklinde karar verilmekle işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edebileceğiniz etmediğiniz takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02044351

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