T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDANİLAN

ESAS NO : 2021/594 Esas DAVACI :TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTEBLİGAT YAPILAMAYAN

DAVALI : GÜVEN ÖZDEMİR-650*****076

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,usulüne uygun tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/06/2024 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.29/05/2024

Basın No: ILN02044257

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