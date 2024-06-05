T.C.

OLTU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/278 Esas 03/06/2024

Konu : İlan Hk

İLAN

Davacı ZÜLFİ AKAGÜNDÜZ ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında görülmekte olan tescil harici yere ilişkin dava nedeniyle;

Dava konusu Erzurum ili, Oltu ilçesi, İriağaç Mah. kuzeyinde yol, güneyinde, doğusunda ve batısında tescil harici bırakılan dava konusu 3.856,68 m² yüzölçümlü yer üzerinde hak sahibi olduğunu veya tescil koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazlarını mahkememize bildirmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02043950

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