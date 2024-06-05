T.C.

MALATYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : 2022/1046

KararNo : 2023/42

Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında, Bayram ve Fadime oğlu 07/07/1997 Malatya doğumlu, Malatya, Battalgazi, Hacıabdi mah/köy nüfusunda kayıtlı 58270182216 T.C. Kimlik no'lu sanık Tolgahan Kuş'un tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile mahkememizin 19/01/2023 tarih ve 2022/1046 esas 2023/42 karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilemediğinden,

HÜKÜM ÖZETİ :

1-Sanık Tolgahan Kuş hakkında mağdur Bayram Kuş'a yönelik hakaret suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının TCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNE,

2-Sanık Tolgahan Kuş hakkında mağdur Bayram Kuş'a yönelik üzerine atılı tehdit suçunu işlediği sübuta erdiği anlaşılmakla, eylemine uyan TCK'nın 106/1-1.cümle, 43/1, 62/1,251/3, 58/6,7, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanık Tolgahan Kuş hakkındamağdur Bayram Kuş'a yönelik üzerine atılı basit yaralama suçunu işlediği sübuta erdiği anlaşılmakla, TCK'nın 86/2, 86/3-a, 62/1, 251/3, 58/6,7, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dair; iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, tutukluluk halinin olması durumunda ise bulunulan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile karara karşı istinaf başvurusunda bulunabileceği

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanan bir gazetede ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İHTAR OLUNUR. 03/06/2024

Basın No: ILN02043828

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