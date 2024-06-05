2024 YILI STERİLİZASYON, İLAÇ, TEMİZLİK VE TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 Yılı Sterilizasyon, İlaç, Temizlik ve Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/737654

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : PINARTEPE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI 253.SOK. 8 BEYKENT BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2128562765 - 2128562766 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı Sterilizasyon, İlaç, Temizlik ve Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 31 Kalem (6 kalem Tıbbi Malzeme, 4 Kalem Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme, 1 kalem Giyecek, 1 kalem Temizlik ve 19 Kalem İlaç ) Alımları Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beylikdüzü Devlet Hastanesi- Tıbbi Sarf, Eczane, Ayniyat ve Biyomedikal Deposuna raf teslimi ç)Süresi/teslim tarihi : Sözleşme konusu mallar sözleşme süresi içinde peyder pey teslim edilecektir. İlaçlarda ilk teslimat sözleşmenin imzalanmasını müteakip hastanemiz eczane biriminin siparişine göre en geç 7 (Yedi) iş günü içerisinde yapılacaktır. Acil durumlarda siparişe göre daha kısa sürede teslimat yapılacaktır. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu değildir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 7 (yedi) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00 - 17:00) arasında yapılacaktır Yüklenici teslim ettiği ürünlerin miadı dahilinde kullanılmadığında, ileri miadlı ürünlerle değiştirecek ve kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirecektir. d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2024 - 10:00 b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Beylikdüzü Devlet Hastanesi İhale Salonu Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Blv.253. Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

ECZA DEPOSU RUHSATI VEYA ÜRÜN İMAL VE İTHAL İZİN BELGESİ,ÜTS BELGELERİ,YERLİ MALI BELGESİ,Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Numune/Katalog

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No:ILN02042867

#ilan.gov.tr