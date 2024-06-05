T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/50 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Veysel Yavuz aleyhine 24/01/2020 tarihinde açılan davada, 16/08/1964 doğumlu, 386***656 TC kimlik numaralı Veysel Yavuz tüm aramalara rağmen bulunamadığından, dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun özetinin ilanen Veysel Yavuz'a tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve davaya cevap verme süresi HMK 122 ve 127. Maddelerine ve bilirkişi raporuna itiraz etme süresi HMK 281. Maddesine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyrulur.

Dava Dilekçesinin Özeti;

İstanbul ili Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 6385 ada 10 ve 11 parsel sayılı taşınmazların Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantılı Yolları İnşaatı ve Emniyet Sahası içinde kaldığını, taşınmazların 2942 sayılı yasa 10.Maddesi gereğince kamulaştırılmalarının gerekliğini, 6385 ada 10 nolu parselde 931,41m2 alan içinde kalan muhtesatların davaya konu olduklarını, 6385 ada 11 nolu parselde 4993,75m2 alan içinde kalan muhtesatların davaya konu olduklarını, bilirkişilerce kamulaştırma bedelini tespit ederek idareleri adına yol olarak tescil ve akabinde terkin edilmesini, tespit edilen bedelin acele el koyma bedelinden düşük olması halinde aradaki farkın davalılardan tahsili ile davacı kuruma verilmesi, varsa takyidatların bedele yansıtılması talep ve dava edilmiştir.

Son Bilirkişi Raporu Özeti;

Dava konusu Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi 6385 ada 11 parsel sayılı 4.993,75 m2 alanlı yol vasıflı taşınmaz üzerinde yıkımı gerçekleşmiş olan GOP. 4.A.H. Mahkemesi 2018/43 D.İŞ dosyasında muhdesatların maliki olarak görünen davalılar ve Cebeci Mahallesi 6385 ada 17 parsel sayılı 931,41 m2 alanlı yol vasıflı taşınmaz üzerinde yıkımı gerçekleşmiş olan GOP.3.A.H. Mahkemesi 2019/52 D.İŞ dosyasında muhdesatların maliki olarak görünen davalıların muhdesat değerlerinin; Emine Yavuz'a (Cebeci 6385 ada 11 parselden gelen) yapı + ağaç bedeli ve muris İsmail Erol'dan gelen hisse ile birlikte 74.181,48 TL x ¼ = 18.545,37 TL + 8.164,03 TL + 47.730,00 TL = 74.439,40 TL olarak, Behiye Güner'e (Cebeci 6385 ada 11 parselden gelen) yapı ve muris İsmail Erol'dan gelen hisse ile birlikte 74.181,48 TL x ¼ = 18.545,37 TL + 47.073,67 TL = 65.619,04 TL olarak, Salih Erol'a (Cebeci 6385 ada 11 parselden gelen) yapı ve muris İsmail Erol'dan gelen hisse ile birlikte 74.181,48 TL x ¼ = 18.545,37 TL + 65.794,80 TL = 84.340,17 TL olarak, Selahattin Erol'a (Cebeci 6385 ada 17 parselden gelen) yapı + ağaç bedeli ve muris İsmail Erol'dan (Cebeci 6385 ada 11 parselden gelen) gelen hisse ile birlikte 74.181,48 TL x ¼ = 18.545,37 TL + 6.110,59 TL + 41.237.94 TL + 18.100,00 TL = 83.993,90 TL olarak, Yaşar Karaçam'a (Cebeci 6385 ada 11 parselden gelen) 247.991,08 TL olarak, Erdoğan Üstün'e (Cebeci 6385 ada 11 parselden gelen) 91.210,19 TL olmak üzere dava konusu Cebeci Mahallesi 6385 ada 11 parsel sayılı 4.993,75 m2 alanlı YOL vasıflı ve Cebeci 6385 ada 17 parsel sayılı 931,41 m2 alanlı YOL vasıflı taşınmazda davacıların dava (24.01.2020) tarihi itibariyle toplam muhdesat bedeli 647.593,78 TL olarak; ve dava dışı İBB Başkanlığının Cebeci 6385 ada 17 parsel sayılı taşınmazda toplam 47.405,66 TL olmak üzere dava konusu Cebeci 6385 ada 11 ve 17 parsel sayılı taşınmazlarda toplam muhdesat bedeli 694.999,44 TL olarak hesap edilmiştir.

Basın No: ILN02044079

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