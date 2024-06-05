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T.C.

ANTALYA

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/112 Esas

Davacı Oğuzhan Karayunus tarafından davalı Seyed Kambız Shams aleyhine açılan itirazın iptali davasının yapılan yargılamasında; Davalı Seyed Kambız Shams'e gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş,

Davacı Oğuzhan Karayunus tarafından davalı SEYED KAMBIZ SHAMS (Manouchehr oğlu 1974 doğumlu) aleyhine muhteliftarihli ve bedelli dekontlara ilişkin Antalya Genel İcra Dairesinin 2023/219752 esas sayılı icra takibine istinaden mahkememizde itirazın İptali davası açılmıştır. Davaya cevap süresi iki hafta olup süresinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02044002

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