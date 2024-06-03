T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/395 Esas 21/05/2024 Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ABDULLAH YAŞAR, ADALET YAŞAR, ALİ AKBAŞ, ASİYA AKBAŞ, AYDIN YAŞAR, AYNUR YILDIRIM, AYVAZ YAŞAR, BAYKAN YAŞAR, BAYRAM AKBAŞ, BEYCAN TAŞ, CAFER BAY, ELMAS AKBAŞ, ERCAN TAŞ, ERKAN YAŞAR, FATMA BAY, FATMA YAŞAR, GÜLHANE YAŞAR, GÜLLÜ BAY, GÜNEY YAŞAR, HANIMZER AĞBULAK, HASAN BAY, HİDAYET YAŞAR, HÜSEYİN BAY, İMDAT YAŞAR, İSMAİL BAY, İSMET YAŞAR, İSMİNAZ YAŞAR, KİBARE YAŞAR, MARAL PARLAR, MEHMET BAY, MELAHAT YAŞAR AÇIKGÖZ, MELEK YAŞAR, MELEK YAŞAR, MESLEHAT GÖGCE, MUSA AKBAŞ, MÜLKİYE TOKTAMIŞLI, MÜRTAZE YAŞAR, MÜŞKÜNAZ KÜTÜK, NAVRUZ BAY, NESLİHAN UYGUN, NİYAZİ TAŞ, ÖZCAN TAŞ, ÖZKAN YAŞAR, SAFİYE TOKKAYA, SAKİNE YAŞAR, SEDOŞ YAŞAR, SEVDA YAŞAR, SEVDAGÜL POLAT, SEVGİSON İNALKAÇ, SEVLAY YAŞAR, SOLMAZ GÜZEL, SUZAN GÖGCE, SÜNBÜL TACAR, ŞABAN AKICI, ŞAHİZER FIRAT, ŞEMAME YAŞAR, VEDAT YAŞAR, YAHYA AKICI, YILMAZ YAŞAR, YUNUS BAY, YURDAGÜL DEMİR, ZARİFE AL, ZARİFE TAŞ, ZEHRA ZERAN, ZEYNEP BAY, ZÜLFİNAZ KÜTÜK arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında verilen duruşma ara kararı gereğince;Davacı vekili 29/08/2023 havale tarihli dava dilekçesinde; Iğdır İli Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mahallesi 101 Ada 986 Parsel sayılı 209,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı için üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatlarının kamulaştırma bedelinin tespiti, tespit edilen bedelin mahkemece belirlenecek hak sahiplerine peşin ödenmesi kaydıyla tüm takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılması suretiyle tüm takyidatlardan ari olarak idare adına tescilini, yol olarak terkinini, satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir şerhinin konulmasını dava ve talep etmiş, davalı Asiya Akbaş'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından duruşma gün ve saatinin, dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formu, duruşma tutanağı ve duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliği yerine geçmek üzere7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı Asiya Akbaş'ın(TC NO:26408281124) duruşmanın atılı bulunduğu 08/10/2024 günü saat 09:05' de Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmada hazır bulunması, HMK'nın317/2md gereğince davaya cevap süresinin 2 hafta olduğu ,belirtilen gün ve saate hazır bulunmadığı takdirde, tarafların duruşmaya katılmaması, davayı takip etmemesi durumunda, davanın işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tensip zaptı7,8,9,10,11,12,13 nolu ara kararlar ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02042181

#ilan.gov.tr