T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/126 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Köyü Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

K.Maraş Elbistan Büyükyapalak 3906Pilon:4,71 m² İrtifak:8,47 m² 37396955164 ABDULKADİR BUĞDAY

37516951120 CABİR BUĞDAY

23207423182 CANAN ALTAY

37522950902 FADİME BUĞDAY

31424154284 İSMİNAZ ÇULDAN

37399955000 KASIM BUĞDAY

37519951066 MEMET ALİ BUĞDAY

34021501208 MENSURE ÜLGER

24719377796 ÖZGÜL BUĞDAY

27911271336 RUKİYE ÇİFÇİ

37498951736 SEYFETTİN BUĞDAY

65089035084 SUZAN DEMİR

11837807588 ZEYNEP DOĞAN

Basın No: ILN02040817

#ilan.gov.tr