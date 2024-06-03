ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/457

KARAR NO : 2024/50

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

A.1-Davacı tarafın davalı Orhan Şimşek hakkında açmış olduğu davanın kısmen KABÜL ve kısmen REDDİ ile,

Davacı tarafın talep etmiş olduğu 292.569,95 USD miktarın, taahhüdü ihlal tarihi olan 05.10.2016 tarihinden tahsil tarihine kadar 3095 sayılı Kanunun 4/a maddesi uyarınca, Devlet Bankalarının USD ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranına göre hesaplanacak faiziyle birlikte (dava tarihi itibariyle işlemiş faiz miktarı 63.091,61 USD olmak üzere) fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası A.Ş. efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının alınarak, davalı Orhan Şimşek'ten alınarak, davacı tarafa VERİLMESİNE,

Davacı tarafın fazlaya ilişkin isteminin REDDİNE,

2-Davacı tarafın, davalı Orhan Şimşek hakkında TL bazında açmış olduğu davanın KABULÜ ile,

Davacı tarafın talep etmiş olduğu 8.283,04 TL miktarın, taahhüdü ihlal tarihi olan 05.10.2016 tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar 3095 sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince, hesaplanacak yasal faizi ile birlikte (dava tarihi itibariyle işlemiş faiz miktarı 3.857,60 TL olmak üzere) davalı Orhan Şimşek'ten alınarak, davacı tarafa VERİLMESİNE,

Alınması gereken 372.122,80 TL karar ve ilam harcının, davalı Orhan Şimşek'ten alınarak, hazineye irat kayıt edilmesine,

Davacı taraf ve davalı Orhan Şimşek kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.U. davacı taraf yararına 354.949 TL nisbi, davalı Orhan Şimşek yararına 17.900 TL maktu vekalet ücreti takdir edilmesine,

B. Davacı tarafın, diğer davalı kefiller hakkında açmış olduğu davanın REDDİNE,

Bir kısım davalılar kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.U. bir kısım davalılar yararına 17.900 TL maktu vekalet ücreti takdir edilmesine,

Davacı tarafça yargılama gideri olarak yapılan on dokuz davetiye gideri 566 TL ve bilirkişi incelemesi için yapılan 4.000 TL miktarın, davanın kabul ve red durumu, oranları, masrafların yapılma zorunluluğu ve bir kısım davalılar için yapılan masraflar dikkate alınarak, takdiren 4.047,80 TL miktarının, davalı Orhan Şimşek'ten alınarak, davacı tarafa verilmesine, kalan miktarın davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

Mahkememizce yapılan ve yapılacak yargılama giderleri düşüldükten sonra varsa bakiye gider avansının kararın kesinleşmesi halinde davacı tarafa iade edilmesine dair;

Davacı vekilinin ve bir kısım davalılar vekilinin yüzünde, davalı Osman Toprak vekilinin ve diğer davalı asilin yokluğunda ve kararın taraflara tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasını iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf edebileceğiniz,

Mahkememizden verilen bu karara karşı davacı vekili tarafından 29/03/2024 tarihinde istinaf talebinde bulunulmuş olmakla, iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda istinaf dilekçesinin davalı Orhan ŞİMŞEK'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf dilekçesine karşı beyanda bulunabileceği, bu gün sonunda davalı Orhan ŞİMŞEK yönünden istinaf cevap süresinin sona ereceği davalı ORHAN ŞİMŞEK'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: LN02042079

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