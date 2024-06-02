T.C.ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/737 30/05/2024

Karar No: 2024/708

İLAN

Suphi ve Şerife oğlu, 04/12/1995 Halep doğumlu, Hakimdede Mah. 945. Sok.No:3 Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Abdo MASRİ'nin şikayetçi olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/737 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen22/04/2024 tarih, 2023/737 Esas, 2024/708 Karar sayılı karar ile sanık Müslüm DEMİR hakkında 6 Ay hapis cezası verilmiş olup, müşteki Abdo MASRİ'nin adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın her herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, her hangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 30.05.2024

Basın No: ILN02042262

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