T.C. HAYMANA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/7 Tereke

Mahkememizin 2022/7 tereke sayılı dosyasında yürütülmekte olan terekenin resmi tasfiyesi davası kapsamında; 11/06/2020 tarihinde vefat eden Ankara ili Haymana ilçesi Karahoca Mah/Köy 50 cilt, 47 hane nüfusunda kayıtlı Osman ve Zekiye'den olma 12/04/1964 Karahoca doğumlu 16309046830 T.C. Kimlik numaralı müteveffa Nuri GÜNEY' in yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK'nın 620, 621 ve 634.maddeleri gereğince, murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihinden itibaren bir ay içinde, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların TMK'nın 629.maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02024454

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