T.C. ORTACA AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/163

DAVALI : IQBAL NAWAZ

Davacı Tuba Nawaz ile Davalı Iqbal Nawaz arasında mahkememizde görülmekte olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davasının yapılan incelemesi sonucunda verilen ara karar gereğince; davalı Iqbal Nawaz'ın herhangi bir adresinin bulunamaması nedeniyle tarafına dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında adı geçenin ikametgah, mesken, iş yeri adresi de bulunmadığından 7201 sayılı Kanunun 28.ve 29. maddelerine binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ile davalının 2005 yılında evlendiklerini, tarafların müşterek iki çocuklarının olduğunu, davalının evliliğin başından bu zamana kadar İngiltere'de yaşadığını, evliliğin başından bu yana evlilik birliğinin kurulamadığını, davalının bir eş ve baba olarak maddi manevi hiçbir görevini bu sürede yerine getirmediğini, kendisinin Türkiye'ye gelip yerleşmediği gibi eşini ve çocuklarını da yanına İngiltere'ye almadığını, davacının kağıt üzerinde devam eden evliliği sonlandırmak için davalı ile konuşmaya çalıştığını, bunun üzerine davalının, davacıya telefonda hakaretler ederek büyük çocuğunu "Annen orospu oldu" şeklinde hakaret ve iftira dolu mesajlar gönderdiğini, davacının iki çocuğu ile yaşam mücadelesi verdiğini, davalının, davacıya maddi olarak hiçbir katkısının bulunmadığını, tarafların TMK'nın 166/1 uyarınca boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacı anneye bırakılmasına, davacı lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.000,00 TL tedbir nafakası, müşterek çocuklar lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrı ayrı aylık 1.500,00'er toplam aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, hükmedilen tedbir nafakalarının kararın kesinleşmesinden itibaren iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devamına, davacı lehine 100.000,00 TL manevi 100.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davalıya verilmesi istemiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Iqbal Nawaz'a dava dilekçesine 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığı hususları İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02041996

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