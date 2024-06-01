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T.C.
ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/165 Esas
DAVACI : HAKAN YÜKSEL
VEKİLİ : Av. RAGIP ATAY
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ
2- ORHANGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Camiikebir Mah. Dervişbey Cd. No:1 Orhangazi Bursa Orhangazi/ BURSA
3- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. Büyükşehir Belediye Binası 1/1 Osmangazi/ BURSA
Dava konusu Bursa ili Orhangazi ilçesi Ortaköy mahallesi 818, 814 ve 823 parsellerin üst kısmında bulunan 814 TH2 parsel nolu talıyan taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin mahkememize başvurması gerektiği ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02041063
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