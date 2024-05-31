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T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 00:00 Güncelleme 01 Haziran 2024, 00:01
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 01 Haziran 2024, 00:01

İLAN

T.C.

ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/165 Esas

DAVACI : HAKAN YÜKSEL

VEKİLİ : Av. RAGIP ATAY

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- ORHANGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Camiikebir Mah. Dervişbey Cd. No:1 Orhangazi Bursa Orhangazi/ BURSA

3- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. Büyükşehir Belediye Binası 1/1 Osmangazi/ BURSA

Dava konusu Bursa ili Orhangazi ilçesi Ortaköy mahallesi 818, 814 ve 823 parsellerin üst kısmında bulunan 814 TH2 parsel nolu talıyan taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin mahkememize başvurması gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02041063

#ilan.gov.tr

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