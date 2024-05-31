Örnek No:55*

T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

2023/38 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/38 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, LEYLEKYUVASI Mevkii, 600 Ada, 1 Parsel, ZEMİN+ÜST KAT, 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz kendi içerisinde eğimi az olan bir topoğrafik yapıya sahip, dikdörtgene yakın geometrik şekli olan bir parseldir. Bulunduğu bölgede yoğun olarak yazlık veya villa nitelikli geneli ayrık nizamlı veya site şeklinde benzer imara sahip arsalar bulunmaktadır. Bölge denize yakın olması, özellikle İstanbul gibi metropole olan yakınlığı nedeniyle yazlık olarak tercih edilen bir konumdadır. Ulaşım kolaylığı ile sağlık, eğitim, haberleşme, iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden, yol, su, elektrik, telefon ve kanalizasyon gibi her türlü hizmetlerden yararlanmaktadır. Otoyollarına, ilçe merkezine, Kamu Hizmet binalarına olan yakınlığı ve sosyal donatılara olan yakınlığı sayesinde tercih edilen bölgelerden birinde bulunmaktadır. Etrafında benzer nitelikli yaşam konutları ve siteleri bulunmaktadır.600 ada 1 Parsel üzerinde, tapu kaydında 3.100,55 m² alanlı olarak hesap edilmiştir. Çevresinde kısmen konut ağırlıklı, kısmen site ve yazlık nitelikli yapılaşma olup tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanan, ulaşımı kolay, alım satım kabiliyeti olan, sağlık ocağı, zincir marketlere, benzin istasyonlarına, yakın bir konumdadır.Taşınmaz üzerinde ayrık nizamda, 2 katlı 11 daireden ve ortak havuzdan oluşan sitemevcuttur. 600 ada 1 nolu parselde davalı adına kayıtlı 2. Kat 5 Nolu bağımsız bölüm, 2.kat dubleks villadan oluşmaktadır. Tahmini 25 yıllık olan binanın tamamı bitmiş ve dubleks villa olarak iskan edilmektedir. 5 nolu bağımsız bölüm tamamı betonarme karkas taşıyıcı özelliklerinde inşa edilmiştir. Genel olarak 1. Sınıf inşaat malzeme ve işçiliği ile inşa edilmiştir. Taban parke kaplı, su satıhları fayanslı, pencereler PVC'dir. 5 nolu bağımsız bölümün giriş katında giriş, hol, salon, mutfak, verandalı balkon, üst kat ise 3 oda, banyo ve balkondan oluşmaktadır. Bağımsız bölümün brüt inşaat alanı 145,80 m², net inşaat alanı ise 136,39 m²'dir., 3.100,55 m2 yüzölçümü,

Adresi : Ahmetli Mahallesi, 600 Ada 1 Nolu Parselde 5 NoluBağımsız Bölüm Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.100,55 m2

Arsa Payı : 10/110

İmar Durumu : Ahmetli Mahallesi 600 ada 1 nolu parsel 18/06/1993 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Şile 2 Nolu Gelişme Alanı Uygulama İmar Planında; 0,45 emsalli, kentsel gelişme alanı ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.131.673,06 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:02

21/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02041344

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