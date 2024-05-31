İLAN

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

17.HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2020/576

DAHİLİ DAVALI : ZÜMRAY YILDIZ - 18035592452

DAVACI : ODEABANK A.Ş.

DAVALILAR :BİLİŞSAN TEKSTİL TEMİZLİK İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK

ELEKTRONİK OTOMOTİV YEDEKPARÇA ARAÇ KİRALAMA

TAŞIMACILIK SERVİS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLE davalı

MEDENİ YILDIZ aleyhine açılan İtirazın İptaline ilişkin davada ;

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 25/09/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02040832

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