BURHANİYE BELEDİYESİ BUR-BEL TURİZM A.Ş

BURHANİYE

PELİTKÖY 873 ADA 2 PARSEL DE BULUNAN 500 m2 de ŞUULU ARSA'nın ŞİRKETİMİZE AİT OLAN ALANIMIZ

308,18-M2

ARSA

3.400.000,00.-TL

102.000,00-TL